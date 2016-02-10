ГПУ проверяет, как ФСБ и советник Путина влияли на силовые действия против Майдана

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, во время визитов в Киев Сурков и сотрудники российской спецслужбы встречались с руководством государства и правоохранительных органов, но следствие еще устанавливает, в какой форме они влияли на решение тогдашней власти.

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"Встречи были, разговоры были, определенное влияние было. Следствие проверяет, насколько это влияние действительно привело к тем последствиям, которые произошли. Были это рекомендации или прямые указания, ориентировки, каким образом лучше противодействовать протестным акциям", – отметил Горбатюк.

Напомним, в октябре прошлого года следователи Генеральной прокуратуры подтвердили наличие в материалах дела о массовых убийствах на Майдане документов о "российском следе" в этих событиях.