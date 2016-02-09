МВД обжалует в апелляционном суде решение по иску Тягнибока к Авакову

Об этом заявил директор департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась, сообщает пресс-служба министерства.

В МВД обращают внимание, что решение Печерского суда пока не вступило в законную силу. Ведомство планирует его обжаловать после получения полного текста решения.

По словам Горбася, Печерский суд. Киева удовлетворил исковое заявление Тягнибока к МВД и его главе Арсену Авакову частично. В частности, недостоверными были признаны только отдельные отрывки фраз министра внутренних дел, провозглашенные им на брифинге в МВД 31 августа прошлого года. В связи с этим судом вынесено решение о необходимости проведения брифинга для опровержения указанных фраз.

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Горбась отметил, что на сегодняшний день судом было провозглашено только вступительную и резолютивную часть решения, поэтому мотивы, которыми руководствовался суд, станут известны чуть позже.

По словам руководителя подразделения МВД, позиция представителей ведомства в суде заключалась в том, что суждения, высказанные на брифинге, были оценочными. По мнению юристов МВД, министр внутренних дел Украины в той части выступления, где, по мнению истцов, было распространено недостоверную информацию, не давал утверждение о конкретных фактах, а давал свою критическую политическую оценку действиям отдельных политиков, в том числе - и лидера политической партии "Свобода" Тягнибока.

Директор Департамента юридического обеспечения напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, оценочные суждения не могут быть опровергнуты и не подлежат доказыванию. Печерский суд столицы частично согласился с позицией представителей правоохранительного ведомства.

"Мы свои убеждения будем продолжать отстаивать в суде апелляционной инстанции", - отметил Горбась.

Как сообщал УНИАН, суд обязал Авакова опровергнуть обвинения в адрес Тягнибока в организации столкновений возле Совета 31 августа