Хлебопекари считают, что правительство распоряжается чужими прибылями

45% хлебопекарских предприятий Украины работают с убытками, средняя рентабельность в выпечке хлеба составляет 1%. Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент совета объединения «Укрхлебпром» Александр ВАСИЛЬЧЕНКО, это все – результат жесткого административного регулирования отрасли.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Киеве цены на хлеб с 2006 года не пересматривались, хотя все составляющие его себестоимости выросли. «Сегодня цены на хлеб в Киеве – самые низкие в Украине. Например, если батон в столице стоит 1,40 грн., то его средняя цена по Украине - 2,32 грн. Самый массовый сорт хлеба «Украинский» в Киеве стоит 1,82 грн. за кг, а в среднем в стране - 2,80 грн.», – подчеркнул он.

Васильченко подчеркнул, что Киев – это единственный в государстве регион, где местный бюджет компенсирует производителю его затраты.

«К сожалению, сегодня у нас нет четко выраженной позиции правительства по поводу такой социально важной области как хлебопечение, – отметил президент совета объединения «Укрхлебпром». – Для нашей отрасли нам нужны четкие правила игры. Нужно четко определить предмет регулирования, определить, что входит в понятие «социальный хлеб». Также, считает А.ВАСИЛЬЧЕНКО, необходимо установить уровень рентабельности для массовых сортов хлеба, подлежащие регулированию, на уровне 15 %. Все знают, что цена формируется из рентабельности, торговой надбавки, а также НДС. Сложилась ситуация, когда правительство распоряжается чужими прибылями, регулирует рентабельность и торговую надбавку, но не хочет поступиться своим налогом на добавленную стоимость, который составляет 20 % стоимости продукта».

А.ВАСИЛЬЧЕНКО поддержала глава профсоюза работников агропромышленного комплекса Ольга ЛОПАТА. «В самом деле, – сказала она, – сейчас горячий хлеб купить не так легко, как раньше. Если хлебопекарную отрасль определили как стратегическую, то давайте к ней относиться как к стратегической».

«Когда-то в хлебопекарной промышленности работало около 9 тысяч работников, коллектив был стабильный. На предприятиях работали семейные династии, – вспоминает она. – Сегодня убыточность производства привела отрасль к глубокому кризису, который служит причиной большой текучки кадров. За текущий неполный год с предприятий Киева уволилось около 1800 человек. Средний возраст работников – 50–55 лет. Многие из них по 25–30 лет проживают в общежитиях. Им на смену приходят не всегда профессиональные кадры, что значительно влияет на качество хлеба».