Украина не вернула ни копейки украденных "семьей" Януковича средств - ГПУ

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько, передает ЛІГА.net.

При этом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в прошлом году Украине таки удалось вернуть 8 тысяч гривень режима Януковича. "Все, что вернули, не касается активов бывших чиновников. Да и с самой этой цифрой интересно обстоят дела", - сообщил он.

По словам Касько, в бюджете есть статьи, которые касаются возврата средств, полученных в результате любой уголовно наказуемой коррупции.

"Любой. Депутата сельского совета, милиционера, прокурора. И решение о том, на какой именно счет/статью бюджета их направлять после конфискации, принимает исполнительная служба. На самом деле, таких средств на основании приговоров суда в прошлом году было около 300 тысяч гривен. Не 8 тысяч, конечно, но тоже смешная сумма, учитывая уровень коррупции в Украине", - подчеркнул заместитель генпрокурора.

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Он заявил, что из этих 300 тысяч нет ни копейки средств бывших чиновников.

"Но из этих 300 тысяч нет ни копейки средств бывших чиновников. Поэтому эти включения в бюджет каждый год запланированных миллиардов - популизм. Любому специалисту известно, что в этот период арестованные за границей средства чиновников эпохи Януковича в страну не вернутся", - сообщил Касько.

На вопрос, означает ли это, что на данный момент ни копейки из активов Януковича не возвращено, Каско ответил: "Нет. Потому что на сегодняшний день нет ни одного обвинительного приговора украинского суда по бывшим чиновникам из санкционного списка. Даже первой инстанции. Не говоря уже о приговорах, вступивших в силу. Ни одного", - подытожил он.

Напомним, вчера Министерство финансов проекта #Точно сообщило, что в 2015 году украинские правоохранительные органы конфисковали средств и имущества, которые были присвоены чиновниками времен Виктора Януковича, на сумму чуть более 100 тыс. грн.