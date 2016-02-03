Тема дня: Приватизация-2016: новая волна (видео)
21:01, 03 февраля 2016Политика
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Гость: Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, экс-руководитель департамента стратегического развития экономики в Министерстве экономического развития и торговли Украины.
Айварас Абромавичус сегодня решил уйти в отставку / Фото УНИАН
Подтемы:
1. «Большая приватизация»
2. Амбициозные планы
3. Риски
4. Отставка министра МЭРТ
Тема дня 3 февраля: Приватизация-2016: новая волна
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