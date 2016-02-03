Тема дня: Приватизация-2016: новая волна (видео)

21:01, 03 февраля 2016
Политика
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Гость: Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, экс-руководитель департамента стратегического развития экономики в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Айварас Абромавичус сьогодні вирішив піти у відставку / Фото УНІАН

Подтемы:

1. «Большая приватизация»

2. Амбициозные планы

3. Риски

4. Отставка министра МЭРТ

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