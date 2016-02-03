Тема дня: Приватизация-2016: новая волна (видео)

Гость: Евгений Олейников, эксперт Экономического дискуссионного клуба, экс-руководитель департамента стратегического развития экономики в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Подтемы: 1. «Большая приватизация» 2. Амбициозные планы 3. Риски 4. Отставка министра МЭРТ

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