Медведев: в ЕС понимают, что санкции против России - "это плохо"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Дмитрий Медведев сказал на встрече с вице-канцлером, федеральным министром науки, исследований и экономики Австрии Райнхольдом Миттерленером.

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«Скажу прямо: нас это не радует, мы считаем, что ничего хорошего санкции никому не добавляют. Более того, в ходе моих переговоров со всеми, с кем я встречался за последнее время - с руководством Евросоюза и отдельных государств и правительств, мне никто не сказал, что санкции – это положительное дело, что они приносят хороший результат. Наоборот, все говорят, что это плохо, но тем не менее вся эта история продолжается», - отметил Дмитрий Медведев.

Он заявил, что, так как Россия «санкции не вводила, мы будем спокойно наблюдать за тем, что происходит. Пусть Евросоюз определяется».

«Но еще раз хочу подчеркнуть: это ничего хорошего не добавляет ни экономикам Евросоюза, ни, конечно, нашей экономике. Поэтому такого рода контакты, заседание Межправкомиссии, которое вы провели со своими коллегами, мне кажутся в этом смысле весьма и весьма позитивными», - добавил российский премьер.

По словам Медведева, товарооборот между РФ и Австрией уменьшился из-за санкций и снижения цен на углеводороды.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня 2015 года президент РФ Владимир Путин продлил запрет на ввоз продуктов из этих стран до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.