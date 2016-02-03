Рада приняла повестку дня четвертой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что в повестку дня сессии включены все законопроекты, которые сейчас зарегистрированы народными депутатами. А уже депутаты, по его словам, будут определяться, какие из этих законопроектов поддерживать.

Вопрос об утверждении повестки дня ставился на голосование и вчера, и сегодня около 20 раз, но не было необходимых минимум 226 голосов для его поддержки.