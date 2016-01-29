ВСЮ не выявил признаков нарушения присяги в действиях двух судей, преследовавших "майдановцев"

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВСЮ было выяснено, что Лён зимой 2014 года присудила 15 суток админареста активисту местного майдана лишь на основании рапортов и милицейского протокола, в котором было сказано, что задержанный нецензурно выражался.

При этом судья проигнорировала факт отсутствия данных от других свидетелей, которые бы подтвердили слова милиционеров.

Читайте такжеСудья по делу Корбана Николай Чаус пока что остается на своем посту

Кроме того, как было установлено на сегодняшнем заседании, судья начала судебное заседание по данному делу уже через 10 минут после задержания активиста правоохранителями.

Что касается судьи Подольского райсуда Захарчук, то было выяснено, что она отказала участнику автопробега в Межигорье в привлечении свидетелей - работников милиции, которые утверждали, что нарушение прав дорожного движения имеет место, однако на основании рапортов и протокола этих свидетелей признала участника пробега к Межигорью виновным в правонарушении.

Вместе с тем председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк не считает, что сегодняшние решения ВСЮ относительно этих двух судей означают, что Высший совет юстиции слишком мягко ведет себя с судьями, преследовавшими “майдановцев”.

Читайте такжеВСЮ предлагает президенту и Раде уволить 277 крымских судей

“Если посмотреть на эти два вопроса, то можно прийти к такому выводу. А если взглянуть на весь процесс, то изх 28 заключений временной спецкомиссии, 21 - Высший совет юстиции поддержал и принял решение рекомендовать уволить этих судей за нарушение присяги”, - сказал Бенедисюк.