Порошенко в День памяти Героев Крут поблагодарил защитников Украины

Об этом говорится в обращении президента в связи с Днем памяти Героев Крут, обнародованном на его сайте.

Глава государства напомнил, что сегодня мы чтим подвиг патриотов Украинской Народной Республики, отдавших жизнь за свободу родной земли, которые являются символом непокоренного духа молодого поколения украинцев в борьбе за собственное государство.

«29 января 1918 года старшины и юнкера Первой Киевской юношеской школы им. Б.Хмельницкого вместе с бойцами вспомогательной студенческого куреня Сечевых стрельцов - студентами столичных вузов и гимназистами старших классов мужественно встали на пути московско-большевистской орды, которая шла на Киев.

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Бой под Кругами состоялся почти сразу после провозглашения независимости Украинской Народной Республики. Он задержал большевиков лишь на несколько дней. Но именно героизм крутян в значительной степени позволил правительству УНР впервые за 150 лет добиться международного признания Украины на переговорах в Бресте», - напомнил президент.

По его словам, суверенному государству, которое образовалось во время Украинской революции 1917-1921 годов и оказалось лицом к лицу с внешними и внутренними врагами, не суждено выстоять. Это привело к огромной трагедии, потому что в последующие десятилетия коммунистический режим красным террором, голодоморами, репрессиями, депортациями истребил миллионы украинцев. А дальше ложью и лицемерием пытался удержать нас в повиновении. Но не удержал.

Порошенко подчеркнул, что благодаря всенародному единству и солидарности мирового сообщества сейчас мы даем решительный отпор новой российской агрессии. По его словам, за утверждение идеалов независимости и государственности против имперского нашествия выступили лучшие сыновья украинского народа - достойные потомки героев прошлого.

Президент обратился к молодым людям, которые по зову сердца становятся в ряды защитников Украины, достойно выполняют военную присягу, и поблагодарил их за мужество и готовность честно служить Родине.