Порошенко: РФ платит большую цену за безответственную политику оккупации и агрессии в Украине

Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: у Украины есть сосед, который отрицает само наше право на существованиеПрезидент подчеркнул, что международные санкции против России являются составной Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если вы почитаете решение Евросоюза, решение наших партнеров - США, решение "Большой семерки", решение всех стран - санкции применяются за невыполнение Минских соглашений. И Россия сейчас, наконец, платит большую цену за свою безответственную авантюру, за агрессию, оккупацию, аннексию", - подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, когда был избран на пост президента Украины, то курс российского рубля к доллару составлял 31 рубль за доллар.

"Вчера - 85! Нефть стоила 110, вчера - 28, и уровень жизни, и золотовалютные резервы и дефицит бюджета, и платежный счет, и энергетические программы - все это является твердым аргументом, что наша стратегическая линия выбрана правильно, и нет альтернативы политико-дипломатическому пути возвращения украинского суверенитета", - подчеркнул Порошенко.