Сколько нашеукраинцев проголосуют за Януковича

Член парламентской фракции “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК предполагает, что кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины поддержит 25-28 “нашеукраинцев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в ВР.

«Сегодня голосование будет на уровне 25-28 человек из нашей фракции», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. (Всего во фракции “Наша Украина” 80 депутатов – УНИАН).

Он также подтвердил, что не войдет в широкую коалицию, добавив при этом, что «более 16 человек решили присоединиться к коалиции, другие колеблются».

Говоря о новом правительстве, Н.КАТЕРИНЧУК отметил: «Трудно сказать, но именно действующая конституционная модель, можно утверждать, что любое правительство продержится недолго, потому что любая коалиция в этих отношениях находится на грани противостояния. Даже это голосование не решит проблемы раскола. Здесь есть элемент самообмана. Я надеюсь, что этот самообман пройдет, и все поймут, что участие в развитии Украины принимали партии, которые ориентируются на демократические свободы, а не строят модель, похожую на китайско-корейскую или белорусскую».

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, сегодня существуют «проблемы между финансово-промышленными группами и они будут заостряться, время от времени будут возникать конфликты, которые не дадут возможности нормально работать». “Очень жаль, - продолжил он, - что все делается не на уровне открытой политики, как предложил Президент, а на уровне кулуарных договоренностей. О формате правительства на сегодняшний день никто ничего не знает”.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК высказал мнение, что Президент вынужденно идет «на такую конфигурацию, понимая, что повторные выборы могут закончиться расколом Украины. Он находит переходную модель, которая бы позволила немного успокоить страсти и выйти на другой формат».