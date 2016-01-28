"Самопомич" отозвала министра АПК и решила озвучить недоверие к правительству - СМИ

Такое решение было принято в среду вечером на заседании фракции "Самопомич", сообщил "Украинской правде" лидер этой фракции Олег Березюк.

"Министру мы благодарны за его деятельность и за его качественные действия, в частности, в части дерегуляции АПК, но в сложившихся условиях мы решили отозвать его из правительства. Мы также решили озвучить недоверие к правительству и считаем целесообразным сформировать новое правительство с новым премьером", - заявил Березюк.

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"Мы призываем коалицию совместно откорректировать и подписать коалиционное соглашение, которое бы отражало новые условия работы. Это все должно быть, чтобы восстановить доверие к власти и предотвратить дестабилизацию в стране и проведении новых выборов. Этого допустить нельзя", - добавил он.

В то же время Березюк отметил, что Паленко согласился на требования фракции.

Как сообщал УНИАН, министр агрополитики Алексей Павленко сообщил, что о приглашении на заседание фракции узнал из СМИ.

Напомним, что ранее, 23 января Алексей Павленко сообщил, что инициировал консультации с фракцией этой неделе. "Мы будем вести консультации и политические, и экономические. Нужно видение, понимание, как аграрная сфера будет работать, в том числе должна быть ответственность перед правительством. За год сотрудничества с командой Кабмину удалось достичь очень многого", - подчеркивал Павленко в эфире телеканала "112".