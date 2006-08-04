Регионы прогнозируют Януковичу 300 голосов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует положительные результаты голосования по всем вопросам сегодняшней повестки дня работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом пленарного заседания.

«Думаю, все голосования будут положительными. Настроение хорошее, рабочее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, представитель Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ прогнозирует, что кандидатура В.ЯНУКОВИЧА на пост премьера наберет около 300 голосов депутатов. По его словам, фракция блока «Наша Украина» большинством голосов должна поддержать кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА и «будет под 300 голосов». Он также считает, что об образовании новой коалиции будет объявлено после утверждения кандидатуры на пост премьера.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в повестке дня на пятницу нет вопроса о формировании Кабинета Министров, Е.КУШНАРЁВ сказал, что он не знает, определился ли Президент со своими кандидатурами. Депутат сообщил, что четыре фракции также еще согласовывают свои кандидатуры на должности министров.

«Спешка должна быть разумной», - сказал Е.КУШНАРЁВ. «Я думаю, сегодня-завтра этот вопрос будет решен», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в повестке дня заседание ВР предусматривается рассмотреть вопросы о назначении судей КС по квоте парламента, о назначении В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром, а также вопрос о принесении присяги судьями КС.