На 5 должностей судей КС от парламента претендует 7 кандидатур
09:22, 04 августа 2006Политика
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Сегодня ВР планирует привести к присяге всех судей КС
На пять должностей судей Конституционного Суда от парламента претендует семь кандидатур.
Как передает корреспондент УНИАН, шесть кандидатур внесены Председателем ВР Александром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петр СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Мария МАРКУШ, Иван ПЫЖИК.
Одна кандидатура внесена депутатами от фракции БЮТ – Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ.
Как сообщалось, сегодня в ВР планируется приведение к присяге всех судей КС, избранных Верховной Радой, назначенных Президентом и Съездом судей.
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