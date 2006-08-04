На 5 должностей судей КС от парламента претендует 7 кандидатур

09:22, 04 августа 2006
Политика
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Сегодня ВР планирует привести к присяге всех судей КС

На пять должностей судей Конституционного Суда от парламента претендует семь кандидатур.

Как передает корреспондент УНИАН, шесть кандидатур внесены Председателем ВР Александром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петр СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Мария МАРКУШ, Иван ПЫЖИК.

Одна кандидатура внесена депутатами от фракции БЮТ – Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ.

Как сообщалось, сегодня в ВР планируется приведение к присяге всех судей КС, избранных Верховной Радой, назначенных Президентом и Съездом судей.

 

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