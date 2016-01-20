Геращенко рассказала, когда Украина согласится на выборы на оккупированном Донбассе

Об этом заявила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает "5 канал".

"Украинская сторона занимает одну позицию, что выборы на оккупированных территориях могут произойти при важных предпосылках. Это подключение украинских медиа, разоружение, отвод техники, допуск ОБСЕ на оккупированные территории и в первую очередь – к украинско-российской границе, где должен быть возвращен украинский контроль, вывод иностранных войск", - подчеркнула она.

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Геращенко также отметила, что необходимо отменить результаты псевдовыборов, которые боевики провозгласили в ноябре 2014 года.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил развернуть на территории оккупированных районов Донбасса специальную миссию Евросоюза для проведения выборов.

Кроме того, лидеры стран "нормандского формата" призвали активизировать работу над модальностями проведением выборов на Донбассе с привлечением БДИПЧ ОБСЕ в 2016 году.

Отмечается, что собеседники призвали в начале 2016 года активизировать работу в Трехсторонней контактной группе над модальностями проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. К этой работе должен быть приложен Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).