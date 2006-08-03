”Переформатирование коалиции” задерживает формирование правительства

Верховная Рада Украины завтра, 4 августа, рассмотрит вопрос утверждения кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра и формирования Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Александр МОРОЗ на вечернем заседании парламента.

Он сказал, что утверждение кандидатуры В.ЯНУКОВИЧА не может состояться сейчас в связи с процессом «переформатирования коалиции». Спикер сказал, что эта процедура еще не завершена. (УНИАН: сегодня, 3 августа, лидеры парламентских фракций Партии регионов и "Нашей Украины" подписали Меморандум о создании коалиции в новом формате. К этому меморандуму еще должны присоединиться лидеры других фракций.)

А.МОРОЗ также добавил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО хочет прийти завтра в парламент, «отбыть свою обязанность», принять участие в процедуре утверждения кандидатуры премьера и формирования Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

Лидер парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО утром сказал, что ВР на сегодняшнем заседании в 16.00 планирует утвердить кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьера.

Однако позже пресс-секретарь лидера Партии регионов Родион МИРОШНИК сообщил нашему агентству, что голосование за утверждение В.ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра по техническим причинам перенесено на утреннее заседание Верховной Рады 4 августа. «Еще необходимо внести изменения в регламент в связи с формированием новой коалиции. Кроме того, есть некоторые процедурные особенности, например, принесение присяги премьер-министра», - сказал Р.МИРОШНИК.