У Ющенко сказали Тимошенко, что губернаторам в Кабмине делать нечего

Заместитель руководителя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК призывает правительство отказаться от рассмотрения вопроса об уровне инфляции в регионах в контексте дисциплинарной ответственности губернаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы призываем правительство существенно и обоснованно рассмотреть проблемы инфляции, ее основные причины, чтобы понять, что 90% проблем инфляции аккумулируются именно в этом помещении (зал заседания Кабмина - УНИАН) и кабинете. В то же время предлагается выхватить из контекста незначительные проблемы, которые есть в регионах, и если они есть, и попытаться сделать из губернаторов мальчиков для битья», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также подчеркнул, что Секретариат Президента и в дальнейшем не согласиться на присутствие губернаторов на заседаниях правительства, если такой подход будет сохранен.

«Если такой подход будет предложен, и на следующее заседание правительства я лично буду поддерживать точку зрения, что губернаторам здесь делать нечего, у них есть работа на местах», - добавил он.

А.ШЛАПАК также сообщил, что губернаторы, получив приглашение на сегодняшнее заседание правительства, советовались с Секретариатом Президента о возможной командировки в Киев. «Наша позиция такова, что в таком формате, в котором подготовлен этот вопрос на сегодняшнее заседание правительства, - им нечего тут делать», - подчеркнул он.

По его мнению, не следует сводить рассмотрение вопроса об инфляционных проблемах к дисциплинированности губернаторов, их нежеланию ехать, или к позиции Секретариата Президента, который «считает невозможным отправлять губернаторов на соответствующие экзекуции как мальчиков для битья».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров пригласил на заседание 18 июня для отчета о ценовой ситуации в регионах пятерых председателей госадминистраций.

В частности, были приглашены председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА Владимир ЛОГВИНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Александр СТАРУХ, временно исполняющий обязанности председателя Сумской ОГА Николай ЛАВРИК и председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Однако в начале заседания А.ШЛАПАК сообщил, что губернаторы не будут участвовать в заседании правительства.