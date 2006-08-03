Глава Донецкого облсовета воспринял ночное решение Ющенко со ”смешанными чувствами”

Глава Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК воспринял со "смешанными чувствами" решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО представить кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра Украины.

Об этом А.БЛИЗНЮК сообщил сегодня в коротком интервью УНИАН.

По словам А.БЛИЗНЮКА, он "ночью не спал дольше обычного, но не дождался, поэтому узнал о решении Президента уже утром".

На вопрос, с какими чувствами он воспринял решение Президента, А. БЛИЗНЮК ответил: "С какими чувствами? Со смешанными…". "Почему со смешанными? Я прослушал всё заявление Президента, и я понял тот расклад, который он сказал, что сначала Универсал, потом направления те, что в Универсале… Я подал фигуру Виктора Федоровича, а завтра мы будем подписывать Универсал… Поэтому я не знаю... Премьер есть, но правительство до конца не сформировано. Не знаю я, как оно будет", - сказал А.БЛИЗНЮК.

Одновременно он подчеркнул, что сохраняет оптимизм. "Я оптимист, но с учетом того, что было все за это время, и уже не знаю, что можно ожидать и как может все повернуться. Но будем надеяться на лучшее", - отметил глава облсовета.