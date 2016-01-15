МИД призывает Россию не нарушать условия сохранения заповедника "Херсонес Таврический"

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о намерениях незаконной власти временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь нарушить условия сохранения украинского объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический и его хора», который входит в состав Национального заповедника «Херсонес Таврический», Министерство иностранных дел Украины предостерегло российскую сторону от таких действий и призвало к необходимости соблюдения международного права", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на принятие Россией "Херсонеса Таврического" в свою собственность

В МИД обратили внимание, что, находясь в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот культурный объект требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

"Согласно Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, стороной которой является Российская Федерация, она обязана как государство, осуществившее оккупацию, обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним", - отмечают в СМИ.

Министерство иностранных дел Украины нотифицировало об указанном МИД РФ.