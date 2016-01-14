Порошенко надеется, что Минска-3 не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства Петр Порошенко сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.

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"Давайте мы прекратим любые инсинуации по поводу Минска-3. Его не существует, и я надеюсь - не будет существовать. Единственное, в чем сейчас нуждаются Минские договоренности - в новой дорожной карте, новых датах, когда стороны берут на себя обязательство имплементировать все без исключения пункты Минских соглашений к конкретной дате, и в соответствующей последовательности", - подчеркнул Порошенко.

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