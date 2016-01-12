Посол Украины поблагодарил президента Австрии за непризнание аннексии Крыма

Об этом посол Украины в Австрии сообщил в Facebook.

Украинский дипломат рассказал, что сегодня был новогодний прием для глав дипломатических миссий от имени Федерального президента Хайнца Фишера.

Посол считает, что это был большое и величественное мероприятие, что запомнилось двумя вещами.

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"Во-первых, послы стран ЕС сделали свой вклад в защиту окружающей среды - демонстративно приехали на велосипедах. Во-вторых, это был последний прием от имени президента Фишера. Коротко поговорили с ним. Поблагодарил его за твердую и четкую позицию о недопустимости аннексии Крыма. То обстоятельство, что австрийский президент не ищет эвфемизмов, говоря об аннексии - многое значит. Вот об этом и сказал сегодня президенту", - отметил посол.