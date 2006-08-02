В Верховной Раде ожидают телеобращение Президента Виктора ЮЩЕНКО, но готовятся к завтрашнему пленарному заседанию.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах Верховной Рады многие депутаты ожидают телеобращение Президента Украины, принимают участие в прямых эфирах украинских телеканалов. Однако лидеры фракций в кулуарах отсутствуют.

На мониторах включается трансляция телеканалов, Аппарат Верховной Рады готовится к проведению 3 августа традиционного пленарного заседания. «Пока еще ничего не известно, но мы на всякий случай раскладываем для депутатов документы в папки и тоже ожидаем телевизионного обращения Президента», - сказал представитель Аппарата Верховной Рады.

Вместе с тем в пресс-службе Верховной Рады подтвердили, что в соответствии с планами, 3 августа ожидается обычное пленарное заседание. «Но все будет зависеть от сегодняшнего обращения Президента, повестка дня еще не подготовлена», - сказала УНИАН руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА.

У здания Верховной Рады в палаточном городке Партии регионов обстановка спокойная, большого количества сторонников не наблюдается. Также на площади перед Верховной Радой работает монитор, на котором установлена заставка с символикой Партии регионов.

На перекрестке улиц Грушевского и Шелковичной осуществляется движение автотранспорта.