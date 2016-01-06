Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Как говорится в поздравлении президента Украины, «испокон веков Рождество было одним из самых главных праздников нашего народа. В начале года, когда день снова побеждает ночь и света становится снова больше, чем тьмы, глубоко символично отмечать рождение Иисуса Христа. Ведь он сказал: «Я - Свет для мира. И кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

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«Придя в мир, Христос даровал нам надежду – надежду на победу даже над смертью. Надежду на победу над злом. Надежду на справедливость, которая столь важна для Украины в это время непростых испытаний, переживаемых нашей страной», - говорится в поздравлении.

И Рождество Христово, по словам Порошенко, это еще и огромное наследие сугубо украинских обычаев. «В наших колядках и вертепах говорит сама душа украинского народа. В этих по-настоящему искренних и истинно народных текстах мы славим Новорожденного и желаем друг другу счастья», - отметил президент.

«Тайна рождения Иисуса Христа для нас, людей, - большое чудо. Она убеждает, что добро обязательно победит зло. Сколько проклятый восточный царь Ирод ни бесновался, ничего у него не получилось», - отметил Порошенко.

«Мы обязательно победим, как завещал нам апостол Павел: «Облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды на спасение!». Желаю всем семейного тепла и уюта, благословенной рождественской звезды, вкусной кутьи», - сказал Порошенко.

«Особенно поздравляю украинских воинов, которые стоят сегодня на защите Отечества. Как святая Церковь духовно защищает нас с небес, так наше героическое войско бережет нас на земле», - добавил он.

«Прошу у маленького Иисуса больших перемен к лучшему в нашей Украине! Для всей Украины и для каждого украинца. Святой вечер на порог – светлого Рождества для всех! Пусть рекою счастье льется, пусть добро в семье ведется! Пусть между вами согласие будет, пусть Иисус вас не забудет! Христос родился! Славим Его!», - сказал Порошенко.