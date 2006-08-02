Кушнарев призвал Ющенко не распускать парламент

Заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Евгений КУШНАРЕВ призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не распускать парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КУШНАРЕВ заявил сегодня, выступая в ходе чрезвычайного заседания Верховной Рады Украины.

«Мы призываем Президента не делать такого опасного шага и остаться в правовом поле – подписать представление о кандидатуре на должность премьер-министра, стабилизировать ситуацию и начать сотрудничество с антикризисной коалицией», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Представитель Партии регионов также предостерег Президента Украины от ответственности, которая последует вследствие принятия решения о роспуске Верховной Рады.