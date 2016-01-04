"Народный фронт" инициирует расследование инцидента с внесением скандальной поправки в Госбюджет - Бурбак

Об этом написал глава фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

"В подписанном законе о бюджете коллеги-депутаты выявили поправку, в соответствии с которой электронное декларирование активов переносится на 2017 год. Очень досадно, потому что такой нормы не было в правительственном законопроекте. Верховная Рада также не голосовала за такую поправку", - сказала он.

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"Главная опасность даже не в том, что кто-то позволил себе такие "хитрости". Эта норма угрожает внедрению безвизового режима", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Мы требуем выяснить, кто именно был автором этой "идеи", - отметил глава фракции.