"Нормандская четверка" договорилась продлить срок действия Минских соглашений на 2016 год – Кремль

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

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«Лидеры обстоятельно обсудили остающуюся напряжённой и нестабильной ситуацию на юго-востоке Украины в контексте реализации согласованных 12 февраля 2015 года в Минске договоренностей», - говорится в сообщении.

«Условлено продлить срок их действия на 2016 год. Отмечена важность дальнейшей работы Контактной группы в целях полной и всеобъемлющей реализации минского Комплекса мер», - сообщают в Кремле.