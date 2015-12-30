Лукашенко: минский процесс по Донбассу послужил отмене Западом санкций против Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе послужил отмене Западом санкций против Беларуси.
Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА, Лукашенко прокомментировал минские договоренности и ход мирных переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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"Поэтому событие, которое произошло, оно было очень важным - для Украины прежде всего, для России, для нашего континента, для этого региона. Но оно дало толчок, послужило причиной, и даже не причиной, а поводом (это как подарок Западу) для отмены против нас разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок, и они, получив его, этим воспользовались", - отметил беларусский президент.
В этой связи он подчеркнул: "Ну, что тут греха таить, за это надо их поблагодарить, нынешних европейских политиков, Соединенные Штаты. За то, что они, воспользовавшись этим случаем, шансом для нас и себя отошли от этой конфронтации с Беларусью".
При этом он сказал, что "нам не надо преувеличивать свою роль в урегулировании этого конфликта".
"Нашу позицию можно приветствовать, потому что везде и всегда Беларусь, руководство Беларуси выступает за мир. Мы не приемлем войны, не приемлем никаких конфликтов, будь то в Украине, Сирии, Ливии, Ираке. Мы этого не приемлем, это наша позиция", - сказал Александр Лукашенко.