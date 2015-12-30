Лукашенко: минский процесс по Донбассу послужил отмене Западом санкций против Беларуси

Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА, Лукашенко прокомментировал минские договоренности и ход мирных переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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"Поэтому событие, которое произошло, оно было очень важным - для Украины прежде всего, для России, для нашего континента, для этого региона. Но оно дало толчок, послужило причиной, и даже не причиной, а поводом (это как подарок Западу) для отмены против нас разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок, и они, получив его, этим воспользовались", - отметил беларусский президент.

В этой связи он подчеркнул: "Ну, что тут греха таить, за это надо их поблагодарить, нынешних европейских политиков, Соединенные Штаты. За то, что они, воспользовавшись этим случаем, шансом для нас и себя отошли от этой конфронтации с Беларусью".

При этом он сказал, что "нам не надо преувеличивать свою роль в урегулировании этого конфликта".

"Нашу позицию можно приветствовать, потому что везде и всегда Беларусь, руководство Беларуси выступает за мир. Мы не приемлем войны, не приемлем никаких конфликтов, будь то в Украине, Сирии, Ливии, Ираке. Мы этого не приемлем, это наша позиция", - сказал Александр Лукашенко.