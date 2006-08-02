Экстренное заседание ВР состоится на официальных основаниях

Основанием для созыва специального пленарного заседания Верховной Рады Украины стало официальное начало консультаций относительно роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Евгений КУШНАРЁВ сообщил журналистам в парламенте.

«Основанием для проведения чрезвычайного заседания парламента является официальное начало консультаций Президента о возможном роспуске Верховной Рады», - сказал Е.КУШНАРЁВ. Он добавил, что приглашение на такие консультации на имя Виктора ЯНУКОВИЧА поступило в Партию регионов после обеда. Отвечая на вопрос журналистов, каким будет повестка дня заседания, Е.КУШНАРЁВ сказал: «сначала будет информация». При этом он отметил, что заседание не начнется до тех пор, пока из Секретариата Президента не вернется спикер парламента Александр МОРОЗ, его первый заместитель Адам МАРТЫНЮК и руководители фракций. «С чем приедет МОРОЗ, то и будем обсуждать», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня было объявлено о проведении в 17.00 экстренного пленарного заседания парламента.