В 17-00 начнется специальное заседание парламента

Сегодня в 17-00 начнется пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Как отметили в пресс-службе ВР, “пленарное заседание проводится в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О проведении специального пленарного заседания Верховной Рады Украины»”.

Как сообщал УНИАН, 24 июля народные депутаты приняли постановление «О проведении специального пленарного заседания Верховной Рады Украины».

В постановлении предусматривается, что в случае инициации Президентом Украины консультаций относительно досрочного прекращения полномочий ВР Украины, пленарное заседание парламента собирается безотлагательно, без созыва.

Постановление предусматривает, что в таком случае Председатель ВР должен безотлагательно проинформировать народных депутатов Украины о времени и месте проведения пленарного заседания.

Перед голосованием председатель ВР Александр МОРОЗ выразил надежду, что применять это постановление не придется, и это только мероприятие для того, чтобы парламент мог оперативно собраться.

Во время обсуждения проекта постановления представители «Нашей Украины» отмечали, что оно неконституционно, поскольку есть определенные законом три основания для созыва специального заседания ВР: его может созвать Президент, председатель ВР и 150 депутатов.

Сейчас в Секретариате Президента проходят политические консультации главы государства Виктора ЮЩЕНКО с руководством Верховной Рады Украины и лидерами парламентских фракций относительно возможности досрочного прекращения полномочий парламента.