Гройсман заявляет, что ко многим министрам есть вопросы по эффективности их работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

На вопрос журналистов по отчету правительства и можно ли считать выступление премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Верховной Раде официальным отчетом правительства, спикер отметил, что "это была информация".

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"Очевидно, что мы стоим на пороге необходимости принятия решений по переформатированию правительства", - сказал он и добавил, что ко многим министрам сегодня есть вопросы об эффективности их работы.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и выполнении Программы действий правительства.

10 декабря народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии журналистам заявил, что завтра правительство не будет отчитываться в Верховной Раде. В тот же день Яценюк просил Гройсмана отвести завтра не меньше трех часов для отчета правительства.

11 декабря лидер фракции БПП Юрий Луценко отметил, что в Верховной Раде не было отчета правительства, а Яценюк выступал в рамках Часа вопросов к правительству. Он напомнил, что в законодательстве Украины выписана процедура, как происходит отчет правительства. По его словам, сегодня "эта процедура не была задействована, и это хорошо".

"Потому что самый недопустимый вариант - это снятие премьера, неизбрание следующего, распад коалиции и всей финансовой системы страны. Мы таким путем не пойдем", - подчеркнул Луценко.