Гройсман заявляет, что ко многим министрам есть вопросы по эффективности их работы
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявляет, что на сегодняшний день ко многим министрам есть вопросы относительно эффективности их работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.
На вопрос журналистов по отчету правительства и можно ли считать выступление премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Верховной Раде официальным отчетом правительства, спикер отметил, что "это была информация".
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"Очевидно, что мы стоим на пороге необходимости принятия решений по переформатированию правительства", - сказал он и добавил, что ко многим министрам сегодня есть вопросы об эффективности их работы.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября Яценюк заявил, что члены Кабинета министров готовы 11 декабря отчитаться в парламенте о результатах своей деятельности за год и выполнении Программы действий правительства.
10 декабря народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии журналистам заявил, что завтра правительство не будет отчитываться в Верховной Раде. В тот же день Яценюк просил Гройсмана отвести завтра не меньше трех часов для отчета правительства.
11 декабря лидер фракции БПП Юрий Луценко отметил, что в Верховной Раде не было отчета правительства, а Яценюк выступал в рамках Часа вопросов к правительству. Он напомнил, что в законодательстве Украины выписана процедура, как происходит отчет правительства. По его словам, сегодня "эта процедура не была задействована, и это хорошо".
"Потому что самый недопустимый вариант - это снятие премьера, неизбрание следующего, распад коалиции и всей финансовой системы страны. Мы таким путем не пойдем", - подчеркнул Луценко.