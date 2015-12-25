ГПУ закончила расследование против экс-главы одесской милиции по трагедии 2 мая

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

В сообщении говорится, что "подозреваемому инкриминируется злоупотребление служебным положением, которое выразилось в умышленном, вопреки интересам службы, бездействии с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера", что привело к гибели 48 человек и травмировании еще 200.

Также он обвиняется в том, что оставил без помощи людей, которые находились в опасности для жизни, хотя и мог им помочь.

Кроме этого, его обвиняют в служебном подлоге документов относительно введения оперативного плана "Волна".

Подозреваемому и защитнику предоставлены материалы для ознакомления. Самая большая санкцмя инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Отметим, что в сообщении имя подозреваемого не указывается.

На время трагедии 2 мая 2014 года Главное управление МВД в Одесской области возглавлял Петр Луцюк. Его заместителем и исполняющим обязанности начальника был Дмитрий Фучеджи, который принимал непосредственное участие в тех событиях.

После трагедии 2 мая Дмитрия Фучеджи отпустили под обещание ходить на допросы, после чего он сбежал, вероятно, в Приднестровье. В мае 2015 года ему сообщили о подозрении.