Глава МИД Катара заявил Лаврову, что Асад является спонсором терроризма

Как сообщает BBC, глава катарского МИД раскритиковал режим президента Сирии.

"Катар не может скрывать наличие противоречий с российскими друзьями относительно законности Башара Асада", - сказал он.

"Россия взяла на себя обязательства бороться с терроризмом в регионе, а, по нашей оценке, Башар Асад и его бесчеловечный режим поддерживают терроризм и является одним из его основных спонсоров", - заявил аль-Атыйя.

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В свою очередь Лавров после переговоров сообщил, что вопрос о легитимности Асада остается основным расхождением между позициями РФ и других задействованных в конфликте сторон.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии якобы по позициям "Исламского государства".

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По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой в Средиземном море.

Участники возглавляемой США коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии неоднократно заявляли, что Асад должен уйти с должности, чтобы создать в Сирии переходный период.

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