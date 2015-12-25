Томенко объявил о выходе из фракции БПП из-за ночных событий в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

Томенко возмутился, что вместо ожидаемой отставки Арсения Яценюка с должности премьер-министра Верховная Рада отказалась заслушать его отчет и отправить его в отставку. Кроме того, по его словам, был принят госбюджет, который направлен "против украинского народа".

Депутат подчеркнул, что вчера во время голосования в парламенте была создана, по его мнению, "новая коалиция в поддержку третьего срока премьерства Арсения Яценюка, которая состоит из БПП, "Народного фронта", Радикальной партии Ляшко и наших "собратьев" Партии регионов, которые голосовали за диктаторские законопроекты, из групп "Возрождение" и "Воля народа".

По словам Томенко, "если быть честными и ответственными, то из этих фракций должна быть по-новому оформлена коалиция".

Он добавил, что вчерашнее голосование продемонстрировало, по сути, поддержку Яценюка.

"Для меня как для человека, который был категорически против, во-первых, маразматической системы принятия бюджета без обсуждения, в первом и десятом чтении, как человека, который защищал гуманитарную и социальную сферу, это - унижение людей, что до 1 декабря у них минимальная зарплата будет увеличена на 72 грн и еще на 100 грн с 1 декабря (речь идет о 2016 годе - УНИАН)", - подчеркнул Томенко.

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"Я не поддерживаю идею третьего срока Яценюка, я не поддерживаю идею, что мы должны поддерживать бюджет "МВФовский", а не народный, поэтому я сегодня написал заявление о выходе из фракции БПП, поскольку я не могу нести ответственность за новую проправительственную коалицию вместе с Партией регионов и новую коалицию, которая в интересах получения кредитов и сохранения при власти могла принять документы против собственного народа", - заявил Томенко.

Томенко подчеркнул, что он является внепартийным и будет внефракционным депутатом.

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, что ему придется сложить депутатские полномочия, поскольку Конституцией предусмотрено, что выход из фракции партии, по списку которой избирался депутат, влечет за собой сложение депутатских полномочий, Томенко ответил: "Нет, у нас нет закона об императивном мандате. Я вообще считаю, что если речь идет о соотношении: партия и "внепартийный Томенко", то я для партийного списка принес не один мандат вместе с собой, потому что вместе с моей популярностью и авторитетом я помог список подтянуть, где было продано не одно место, и прошли такие люди, фамилии которых стыдно называть".

"Поэтому я думаю, что партия должна мне компенсировать моральные издержки, а не я должен сдавать мандат, потому что я помогал этой партии", - сказал Томенко.

Напомним, на выборах Томенко шел под 8-м номером в списке партии БПП.