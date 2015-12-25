Нардеп Петевка вошел в группу "Воля народа"

12:29, 25 декабря 2015
Политика
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Народный депутат Василий Петевка вошел в состав депутатской группы "Воля народа".

петевка / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Петевка прошел в парламент от мажоритарного округа №72 (Закарпатская область), баллотируясь в качестве самовыдвижца.

Таким образом, после его вхождения в "Волю народа" в составе группы будет 21 депутат.

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