Нардеп Петевка вошел в группу "Воля народа"
12:29, 25 декабря 2015Политика
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Народный депутат Василий Петевка вошел в состав депутатской группы "Воля народа".
Петевка вошел в "Волю народа" / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
Петевка прошел в парламент от мажоритарного округа №72 (Закарпатская область), баллотируясь в качестве самовыдвижца.
Таким образом, после его вхождения в "Волю народа" в составе группы будет 21 депутат.
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