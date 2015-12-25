"Самопомич" сегодня не будет поддерживать проект госбюджета - Бабак

Об этом заявила народный депутат Алена Бабак в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.

"Объединение "Самопомич" не может проголосовать за этот бюджет", - сказала депутат и добавила, что они должны изучить доработанный проект бюджета в понедельник или вторник.

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А сегодня, "в таких условиях", они не готовы поддержать этот документ, отметила парламентарий.

Как сообщал УНИАН, этой ночью Верховная Рада Украины планирует принять проект государственного бюджета на 2016 год.