"Самопомич" сегодня не будет поддерживать проект госбюджета - Бабак
04:03, 25 декабря 2015Политика
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Фракция "Самопомич" не будет поддерживать сегодня проект госбюджета на 2016 год.
фото: УНИАН
Об этом заявила народный депутат Алена Бабак в сессионном зале, передает корреспондент УНИАН.
"Объединение "Самопомич" не может проголосовать за этот бюджет", - сказала депутат и добавила, что они должны изучить доработанный проект бюджета в понедельник или вторник.
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А сегодня, "в таких условиях", они не готовы поддержать этот документ, отметила парламентарий.
Как сообщал УНИАН, этой ночью Верховная Рада Украины планирует принять проект государственного бюджета на 2016 год.
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