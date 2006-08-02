Президент планирует продолжить политические консультации

Сегодня, 2 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует провести политические консультации со спикером парламента Александром МОРОЗОМ и лидером фракции СПУ Василием ЦУШКОМ.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она в то же время отметила, что вчера не было ни встречи, ни телефонного разговора с А.МОРОЗОМ.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент провел консультации с лидером фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, лидером фракции “Наша Украина” Романом БЕССМЕРТНЫМ и 10-часовые консультации с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Вчера проводились политические консультации по двум позициям. Первая – политический кризис можно урегулировать путем компромисса. Вторая – это политические консультации относительно возможного досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Здесь не может быть изменения позиции – есть политический кризис, и его нужно урегулировать, есть два пути”, - подытожила И.ГЕРАЩЕНКО.

“Президент считает, что роспуск парламента – это последний аргумент, но он не исключает такого развития событий”, - добавила она.