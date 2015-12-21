Коломойский заявил, что не давал интервью изданию Politico
18:28, 21 декабря 2015Политика
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не давал интервью изданию Politico.
Коломойский прокомментировал появление интервью / Фото УНИАН
"Интервью, конечно, острое, и местами смешное. Но хочу многих расстроить - я не давал интервью никакой газете Politico. Сейчас консультируюсь с адвокатами по поводу своих дальнейших действий в связи с выходом этого материала", - сообщил Коломойский УНИАН.
Ранее на сайте газеты Politico появился материал, озаглавленный "Звездные войны в Украине: Порошенко против Коломойского", в котором содержались цитаты, якобы сказанные Коломойским.
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