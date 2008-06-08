У Шандры очень просят не жечь урожай

МЧС обеспокоено тем, что особую опасность в летний период огонь представляет для будущего урожая.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Сохранение урожая от пожаров – задача не только хлеборобов и работников пожарной охраны, но и всех граждан». – отмечает пресс-служба.

В связи с чем МЧС подчеркивает необходимость строгого соблюдения противопожарных правил: будьте крайне осторожными в обращении с открытым огнем; не жгите и не разводите костер вблизи хлебных и лесных массивов; следите за тем, чтобы дети не игрались со спичками, зажигалками, факелами; не охотитесь в хлебных массивах и вблизи них; во время отдыха размещайте стоянки не ближе 100 метров от хлебных ланов. «Только совместными усилиями спасателей и граждан можно создать надежный заслон от пожаров!», – отмечает пресс-служба МЧС.