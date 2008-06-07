Криль знает "беженцев" из коалиции: они не такие уж и плохие

Председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ убежден, что выход нескольких народных депутатов из «Нашей Украины» в начале года и вчерашние заявления депутатов Игоря РЫБАКОВА (БЮТ) и Юрия БУТА о выходе из демократической коалиции – абсолютно разные процессы.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН сегодня, после проведения кировоградской региональной партийной конференции «Единого Центра».

По его словам, депутаты, которые впоследствии вошли в ряды «ЕЦ», вступали в демократическую коалицию взвешенно и продуманно.

«Нас всегда в чем-то обвиняют. В свое время мы приняли решение о выходе из «Нашей Украины», поскольку чувствовали, как партия теряет точку опоры. Но так легко выходить из коалиции мы не будем», подчеркнул И. КРИЛЬ.

Он заметил, что И.РЫБАКОВ и Ю.БУТ четко объяснили свою позицию.

«Я знаю этих людей. Они не такие уж и плохие. Кроме того, они проявили политическое мужество, заявив о недовольстве работой их лидеров», - отметил И.КРИЛЬ.

По его убеждению, еще одних досрочных парламентских выборов страна не выдержит. «Скорее всего, демократическая коалиция не развалится, но это вопрос к Конституционному Суду. Наша политическая сила против проведения досрочных выборов где угодно, то ли в Киеве, то ли в Кировограде. Сначала необходимо довести в судебном порядке, что мэр нарушил закон, а уже потом принимать решение. Нельзя назначать выборы только по чьему-то конкретному желанию», - сказал лидер «ЕЦ».