В зале суда в Днепропетровске Корбану пытались вручить новое подозрение

Как сообщает корреспондент УНИАН, Корбан пребывает в Октябрьском суде Днепропетровска. Связь с Печерским районным судом Киева поддерживается с помощью видеоконференции.

В прямом эфире Корбану в лицо кинули документы.

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Корбан сообщил, что неизвестные представились следователями Генеральной прокуратуры.

"Уважаемые СМИ у вас на глазах происходит преступление, которое осуществляет прокуратура Украины с явным политическим подтекстом", - заявил Корбан.

Он сообщил, что люди, которые пытались вручить ему подозрение приехали на машине марки BMW. По его словам, были зафиксированы номера машины.

"Я не знал, что у нас следователи Генеральной прокуратуры ездят на джипах BMW. Есть их госномер, который заснят. Эти люди пытались прорваться в заседание суда... И пытались мне вручить какие-то документы, мотивируя тем, что у них есть какие-то полномочия. Я здесь нахожусь для видеоконференции в Печерском суде. Это грубое нарушение закона. Это политические и мотивированные поступки", - заявил Корбан.

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Народные депутаты, которые присутствуют в зале судебных заседаний в Печерском суде, начали требовать от судьи Виталия Писанца обратить внимание на происходящее преступление.

Корбану была вызвана скорая помощь для проверки состояние здоровья.

Судья огласил в судебном заседании перерыв до выяснения всех обстоятельств.