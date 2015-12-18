В зале суда в Днепропетровске Корбану пытались вручить новое подозрение
В зале суда в Днепропетровске представители прокуратуры пытались вручить лидеру партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану новое подозрение.
Как сообщает корреспондент УНИАН, Корбан пребывает в Октябрьском суде Днепропетровска. Связь с Печерским районным судом Киева поддерживается с помощью видеоконференции.
В прямом эфире Корбану в лицо кинули документы.
Читайте такжеСавченко просит взять Корбана на поруки
Корбан сообщил, что неизвестные представились следователями Генеральной прокуратуры.
"Уважаемые СМИ у вас на глазах происходит преступление, которое осуществляет прокуратура Украины с явным политическим подтекстом", - заявил Корбан.
Он сообщил, что люди, которые пытались вручить ему подозрение приехали на машине марки BMW. По его словам, были зафиксированы номера машины.
"Я не знал, что у нас следователи Генеральной прокуратуры ездят на джипах BMW. Есть их госномер, который заснят. Эти люди пытались прорваться в заседание суда... И пытались мне вручить какие-то документы, мотивируя тем, что у них есть какие-то полномочия. Я здесь нахожусь для видеоконференции в Печерском суде. Это грубое нарушение закона. Это политические и мотивированные поступки", - заявил Корбан.
Читайте такжеКорбан: Фактаж "геббельсовских" фильмов Генпрокуратуры не фигурирует в деле против меня
Народные депутаты, которые присутствуют в зале судебных заседаний в Печерском суде, начали требовать от судьи Виталия Писанца обратить внимание на происходящее преступление.
Корбану была вызвана скорая помощь для проверки состояние здоровья.
Судья огласил в судебном заседании перерыв до выяснения всех обстоятельств.