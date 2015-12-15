В МВД не видят оснований для отставки Авакова после скандала с Саакашвили

Отвечая на вопрос журналистов, не собирается Аваков после вчерашнего скандала с председателем Одесской государственной администрации Михеилом Саакашвили в отставку, Шевченко сказал: «Я не вижу оснований для этого».

Также, на вопрос о возможности подачи иска Аваковым в суд в защиту чести и достоинства, Шевченко ответил: «Это будет зависеть от позиции министра».

По его словам, высказывания Саакашвили о том, что Аваков контролирует неформальные вооруженные формирования, которые «финансирует из коррупционных доходов», которые он назвал частными армиями, не соответствуют действительности.

Шевченко подчеркнул: «МВД расценивает эти слова гпредседателя Одесской государственной администрации как абсолютно лживые, оскорбительные, не соответствующие действительности». Он отметил, что министр действительно контролирует «исключительно формализованные» подразделения в системе МВД.

Читайте такжеАваков: Я воздержался от того, чтобы ударить Саакашвили - плеснул ему в лицо водой

«Никаких неформальных вооруженных формирований министр не контролирует и контролировать не может, никаких частных армий о которых он (Саакашвили - УНИАН) намекал, непонятно что имея в виду, в системе МВД нет и быть не может», - подчеркнул Шевченко. При этом он добавил: «Мы расцениваем это как недопустимое оскорбление чести и достоинства и воинской доблести тех тысяч военнослужащих, тех тысяч бойцов добровольческих батальонов системы МВД и Нацгвардии, которые героически добровольно пошли защищать свою страну еще весной-летом 2014, как оскорбление памяти тех сотен людей, которые отдали жизнь из этих батальонов и полков за нашу страну, как оскорбление чести и достоинства тысяч раненых из системы этих батальонов». Шевченко подчеркнул, что недопустимо, чтобы председатель Одесской ОГА, вмешивался в работу правоохранительной сферы.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Аваков поссорился на Совете реформ с председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили, плеснул ему водой в лицо.

На своей странице в социальной сети Facebook Аваков написал: «Только что на Совете реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему - почему он по ОПЗ (Одесский припортовый завод - УНИАН) общался с российским олигархом из Уралхима... и как это связано с процессом приватизации ОПЗ?.. - потерял над собой контроль».

«Одесский губернатор сорвался на истерику и начал кричать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михеилом Саакашвили... ты коррумпированный министр.., а я честный человек ..."- перешел к прямым оскорблениям», - пишет Аваков. При этом добавил: «Я воздержался от того, чтобы его ударить - плеснул ему в лицо водой».

Только что на Раде реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему - почему он по ОПЗ общался с русским олигарх... Posted by Arsen Avakov on 14 декабря 2015 г.

Зато Саакашвили в Facebook написал, что требует от пресс-службы Администрации президента Украины обнародовать полную видеозапись инцидента, который он называет «недостойным и провокационным поведением премьер-министра и министра внутренних дел», который произошел во время Совета реформ.

«Видеозапись велась с трех камер, и украинский народ имеет полное право видеть и знать, кто им руководит. Я отвечаю за каждое мое слово произнесенное там. Настало время, чтобы субъекты, которые довели страну до ручки, отвечали за свои слова и действия», – написал Саакашвили.