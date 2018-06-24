Неделя в цифрах

3 месте в рейтинге Топ-коррупционеров мира, по версии правозащитной организации Transparency International, занимает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, говорится на официальной странице опроса. На первом месте находится сенатор Доминиканской республики Феликс Баутиста, а второе заняла бразильская нефтяная компания Petrobras.

4 года нужны Украине для проведения реформ, которые обеспечат соответствие страны критериям для вступления в ЕС и оборонительные союзы, считает президент Петр Порошенко.

4 страны – Финляндия, Израиль, Румыния и Турция – станут принимающими странами FIBA EuroBasket 2017, сообщается на официальном сайте организации.

7 раундов понадобилось украинскому боксеру Александру Усику, чтобы выиграть у кубинца Педро Родригеса бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе. Бой закончился нокаутом.

10% операций России направлены против Исламского государства, целями остальных операций является сирийская умеренная оппозиция, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на МИД Турции.

13% украинцев занимались волонтерской деятельностью в течение 2015 года, говорится в исследовании, проведенном фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

14 участников одиночных пикетов, приуроченных ко Дню Конституции России, были задержаны в Москве на Пушкинской площади, сообщают иностранные СМИ.

20 человек погибли и 55получили ранения в результате взрыва на рынке одежды в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, сообщают иностранные СМИ.

20% экономического потенциала потеряла Украина за время необъявленной войны, считает директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

29 городов Украины получат новую патрульную полицию до июня 2016 года, сообщают в департаменте коммуникаций Национальной полиции со ссылкой на заявление главы НПУ Хатии Деканоидзе.

37,88 доллара составила цена за баррель нефти марки Brent на текущей неделе, обновив новый минимум с декабря 2008 года, сообщают иностранные СМИ.

56 конвертационных центров, которыми было конвертировано 16 200 000 000 гривен, прекратили свою деятельность в текущем году, сообщают в Государственной фискальной службе. По данным ведомства, с руководителей центров в бюджет взыскали 731 500 000 гривен причиненного государству ущерба.

58 место из 134 занимает Украина в мировом рейтинге открытости государственных данных Global Open Data Index по результатам 2015 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

140 военных и гражданских лиц удерживаются в плену боевиков в Донецкой и Луганской областях, сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По ее словам, из 50 заложников как минимум половина больны и находятся в тяжелом психическом состоянии.

159 смертей российских военных, произошедших в период с 1 января 2014 года по 30 июля 2015 года, просят расследовать российские правозащитники, сообщают российские СМИ.

200 терактов, которые готовились в ряде городов Украины, в том числе, Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове, были предотвращены украинскими спецслужбами, заявил президент Украины Петр Порошенко.

2 000 украинских пар воспользовались в 2015 году онлайн-услугой регистрации брака, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. Кроме того, по его словам, благодаря онлайн-сервисам 6 000 новорожденных получили свидетельства о рождении сразу в роддоме.

9 098 человек погибли на востоке Украины с начала боевых действий, 20 732 человека были ранены, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

47 000 человек уволены из украинских правоохранительных органов с начала 2015 года, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

98 000 военнослужащих и работников ВСУ-участников АТО получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны Украины.

100 000 евро выловил из реки Дунай житель столицы Австрии Вены, сообщают иностранные СМИ. Находка состояла из банкнот достоинством в 100 и 500 евро. Мужчина претендует на то, чтобы ему отдали часть спасенной из воды суммы.

137 000 долларов, или 9 000 000 рублей составил грант российской организации байкеров «Ночные волки» от президента РФ на организацию новогодних елок, сообщают российские СМИ.

400 000 сирийских беженцев, находящихся сейчас в соседних с Сирией государствах, нуждаются в переселении в третьи страны, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. На сегодняшний день около 30 стран обещали предоставить для расселения или временного гуманитарного пребывания сирийцев более 160 000 мест.

5 000 000 украинских семей обратились в управления социальной защиты за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко. По его словам, 200 000 заявок на субсидию находятся на стадии рассмотрения.

9 000 000 долларов, или около 0,3-0,4% ВВП Турции Анкара может потерять при ухудшении отношений между ней и Москвой, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на вице-премьера Турции Мехмета Шимшека.

1 200 000 000 долларов расходов запланированы в российском бюджете на 2016 год на военную кампанию в Сирии, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на официальный источник в правительстве РФ.

116 762 000 000 долларов было нелегально выведено из Украины за 10 лет (с 2004 по 2013 год), говорится в исследовании организации Global Financial Integrity, сообщают украинские СМИ. Авторы исследования отмечают, что в среднем ежегодно Украина теряет 11 676 000 000 долларов.

Маргарита Андреева