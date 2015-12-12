Кабмин назначил трех членов Нацагентства по предотвращению коррупции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства сегодня.

Отмечается, что правительство приняло распоряжение о назначении на должности членов НАПК, отобранных конкурсной комиссией.

Заполнение трех из пяти вакантных должностей является достаточным условием для запуска агентства, отмечается в сообщении.

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Премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что это решение является, в частности, «предпосылкой того, чтобы 15 декабря был положительный отчет Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима».

Он напомнил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции имеет превентивную функцию, в частности, относительно проверки деклараций всех государственных служащих и стиля их жизни, раскрытия любой информации, которая поступает от средств массовой информации, от общественных организаций по поводу фактов коррупции или злоупотребления со стороны высших должностных лиц.

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«Запуск работы антикоррупционного агентства означает, что мы выполнили еще одно требование Европейского Союза по безвизовому режиму, и следующий год будет годом полных проверок всех деклараций государственных служащих», - подчеркнул Яценюк.

«В том случае, если стиль жизни служащего не соответствует заявленным доходам, такой государственный служащий будет привлекаться к ответственности на основании представления», - пояснил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в марте этого года правительство создало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.