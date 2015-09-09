Друг Путина в Европарламенте назвал мигрантов "человеческим мусором" (видео)

Об этом он заявил во время своего выступления в Европарламенте, сообщает Европейская правда за информацией Onet.pl.

"Люди, которые хотят работать, ценны. К нам бегут те, кто работать не хотят. Абсурдная политика привела к нашествию Европы человеческим мусором, который не хочет работать. Таким образом мы уничтожаем Европу", - заявил Корвин-Микке.

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При этом, по его словам, Польша не имеет проблем с мигрантами, поскольку не обеспечивает высокой социальной помощи и мигранты бегут из нее в более богатые государства.

После этого он воскликнул: "Социализм убивает!".

Следует отметить, что другие евро депутаты, которые слушали выступление Корвина Микке имели шокированный вид.

Как известно, Януш Корвин-Микке известен своей антиукраинской позицией, симпатией к российскому президенту, а также нестандартным поведением. В частности, он поднимал руку в нацистском приветствии во время заседания Европарламента.