Ровенские социалисты поддерживают Мороза

Ровенские социалисты положительно относятся к созданию антикризисной парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель областной организации Социалистической партии Украины Леонтий САМЧУК после селекторного совещания, проведенного с партактивом области.

По его словам, социалисты Ровенской области, в частности, отмечают настроенность этой коалиции на решение конкретных дел, связанных с проведением жатв, заготовкой кормов и обеспечением благосостояния людей.

В сообщении для местных СМИ он отметил, что такое мероприятие (селекторное совещание – УНИАН) социалистами было проведено в области впервые. А его цель – узнать настроения людей, отношение рядовых партийцев к политической ситуации в Украине.

Л.САМЧУК также сообщил, что в области не наблюдается массового выхода членов СПУ из рядов партии. По его словам, в каждом районе партийные ячейки покинули лишь по 1-2 человека.