Порошенко просят не отдавать "Межигорье" в управление Минобороны

Об этом они заявили в открытом письме к президенту, сообщает "Украинская правда".

Авторы обращения назвали инициативу Порошенко о передаче бывшей резиденции "Межигорье" в управление Минобороны "ошибочной и опасной".

"Подобное решение будет нарушением всех возможных законов и юридических норм, поскольку в настоящее время имущество резиденции является арестованным в качестве вещественного доказательства в уголовном деле, и любые решения относительно изменения владельца резиденции может принимать только суд", - говорится в письме.

Читайте такжеСБУ задержала еще одного участника сделки по передаче "Межигорья" Януковичу

По словам расследователей, резиденция экс-президента Виктора Януковича была построена за средства, полученные от совершения им коррупционных действий, а после бегства Януковича она содержится исключительно за счет посетителей и не получала государственного финансирования.

"Межигорье" должно стать национальным парком - памятником коррупции, который бы напоминал нынешним и будущим чиновникам о том, какая судьба ждет воров, которые пытаются отгородиться от своих сограждан высоким забором", - отмечают подписанты обращения.

Подчинение резиденции Министерству обороны, по мнению журналистов, приведет к закрытию территории для посетителей и закрытию финансирования резиденции за счет налогоплательщиков.

Читайте такжеВ МВД подтвердили, что Тимошенко ездила на угнанном из Межигорья Мerсedes S600L - СМИ

"При отсутствии каких-либо просчетов экономической целесообразности такого шага и стоимости переоборудования резиденции под реабилитационный центр подобное решение содержит в себе чрезвычайно высокие коррупционные риски, что фактически является возвратом к практике злоупотреблений времен правительства Януковича", - настаивают журналисты.

Авторы предлагают передать управление "Межигорьем" специально созданному трасту с наблюдательным советом из "активистов, местных общин и представителей государственной власти с возможностью ведения хозяйственной деятельности и привлечения средств с целью обеспечения текущих потребностей и дальнейшего развития объектов".

Соответствующий законопроект журналисты готовы разработать вместе с юристами-волонтерами.

Читайте такжеПечерский суд Киева наложил арест на "Межигорье"

"Обращаемся ко всем субъектам законодательной инициативы с призывом взять в свои руки решение проблемы "Межигорья", что станет символом и прецедентом возврата общественности имущества, полученного коррупционным путем", - сказано в обращении.

Напомним, 13 октября Порошенко предложил Кабинету министров передать "Межигорье" в ведение Минобороны с тем, чтобы создать в нем реабилитационный центр для бойцов АТО.