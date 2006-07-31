Ющенко и Качинский обсудили ситуацию в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, телефонный разговор президентов состоялся сегодня.

Во время разговора Президент Украины изложил свое виденье внутриполитической ситуации в государстве. В.ЮЩЕНКО также проинформировал своего польского коллегу о проведении общенационального круглого стола с участием представителей парламента и общественности, инициированного Президентом Украины для решения парламентского кризиса.

Глава Украинского государства отметил, что рассматривает Универсал национального единства, который должны подписать парламентарии, как важный шаг в подтверждение неизменности внешнего и внутреннего курсов Украины. Президент подчеркнул, что видит свою главную задачу в том, чтобы сохранить единство страны и сделает все, чтобы все политические силы, представленные в парламенте, объединились вокруг этой идеи.

Собеседники также обсудили двустороннее сотрудничество Украины и Польши. Шла речь, в частности, о возобновлении работы консультационного комитета президентов двух стран.

Главы государств, кроме того, коснулись темы европейской и евроатлантической интеграции Украины. В этом контексте Л.КАЧИНСКИЙ еще раз засвидетельствовал, что Польша поддерживает усилия Украины в ее евроатлантическом курсе.