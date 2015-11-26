Порошенко поблагодарил Обаму за военную помощь Украине
08:34, 26 ноября 2015Политика
4239 0
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Бараку Обаме за выделение средств для оказания военной помощи Украине.
Порошенко поблагодарил США за выделение средств на военную помощь Украине / Фото УНИАН
Об этом Порошенко написал в своем "Твиттере".
"Спасибо Президенту Обаме за мощную военную помощь Украине!", - написал он.
Читайте такжеЭксперты США помогут Госпогранслужбе улучшить наблюдение за обстановкой на море
Украинский президент назвал решение американского коллеги примером партнерской солидарности и поддержки.
Напомним, Обама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает выделение средств для оказания военной помощи Украине в объеме 300 миллионов долларов в течение 2016 финансового года.
Петр Порошенко поблагодарил Барака Обаму за военную помощь Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter