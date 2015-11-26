Порошенко поблагодарил Обаму за военную помощь Украине

Об этом Порошенко написал в своем "Твиттере".

"Спасибо Президенту Обаме за мощную военную помощь Украине!", - написал он.

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Украинский президент назвал решение американского коллеги примером партнерской солидарности и поддержки.

Напомним, Обама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает выделение средств для оказания военной помощи Украине в объеме 300 миллионов долларов в течение 2016 финансового года.