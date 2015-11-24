В Виннице СБУ нашла боевика ИГИЛ
В Виннице СБУ изъяла оружие дома у иностранца, которого подозревают в сотрудничестве с террористической организацией «Исламское государство».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Винницкой области.
Сотрудниками СБУ в ходе проведенных следственных действий на прошлой неделе дома у иностранца, который временно проживает в Виннице и подозревается в причастности к незаконной переправке через государственную границу Украины членов террористической организации «Исламское государство», изъят незарегистрированный револьвер с патронами к нему, холодное оружие, паспорта граждан республик бывшего Советского Союза, значительное количество радиодеталей.
Читайте такжеСБУ задержала боевика "Фронта ан-Нусра" в Черниговской области (фото)
Кроме того, на изъятых жестких дисках обнаружены подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и отравляющих веществ.
Установлено, что данный гражданин принимал участие в военном конфликте в Сирии на стороне боевиков ИГ и находится в розыске по подозрению в террористической деятельности.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Читайте такжеСБ ООН принял резолюцию о борьбе с "Исламским государством"