В Виннице СБУ нашла боевика ИГИЛ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ в Винницкой области.

Сотрудниками СБУ в ходе проведенных следственных действий на прошлой неделе дома у иностранца, который временно проживает в Виннице и подозревается в причастности к незаконной переправке через государственную границу Украины членов террористической организации «Исламское государство», изъят незарегистрированный револьвер с патронами к нему, холодное оружие, паспорта граждан республик бывшего Советского Союза, значительное количество радиодеталей.

Читайте такжеСБУ задержала боевика "Фронта ан-Нусра" в Черниговской области (фото)

Кроме того, на изъятых жестких дисках обнаружены подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и отравляющих веществ.

Установлено, что данный гражданин принимал участие в военном конфликте в Сирии на стороне боевиков ИГ и находится в розыске по подозрению в террористической деятельности.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Читайте такжеСБ ООН принял резолюцию о борьбе с "Исламским государством"