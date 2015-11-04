Байден и Юнкер: санкции против РФ должны быть связаны с выполнением Минских соглашений
11:37, 04 ноября 2015Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отмечают, что введенные санкции против Российской Федерации должны быть связаны с полным выполнением Минских соглашений.
Байден и Юнкер считают необходимой связь санкций с Минскими соглашениями / ec.europa.eu
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома со ссылкой на телефонный разговор Байдена и Юнкера.
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"Лидеры согласились, что санкции против России должны быть связаны с полным выполнением Минских соглашений и что Украине безотлагательно нужно двигаться в направлении дальнейших экономических и антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.
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