Байден и Юнкер: санкции против РФ должны быть связаны с выполнением Минских соглашений

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома со ссылкой на телефонный разговор Байдена и Юнкера.

Читайте такжеУ Путина пожаловались, что санкции США не дают РФ осваивать Арктику

"Лидеры согласились, что санкции против России должны быть связаны с полным выполнением Минских соглашений и что Украине безотлагательно нужно двигаться в направлении дальнейших экономических и антикоррупционных реформ", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ не будет оказывать помощь беженцам в обмен на отмену санкций - Песков